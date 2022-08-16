Урок «Помогают ли нам экономить деньги акции в магазинах, бонусные карточки и карточки скидок»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

лицей №1 города Балтийска

Программа заседания дискуссионного клуба на тему

«Помогают ли нам экономить деньги акции в магазинах, бонусные карточки и карточки скидок»

в рамках реализации проекта «Организация обучающих мероприятий для детей по финансовой грамотности» подпрограммы «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области», государственной программы Калининградской области «Эффективные финансы»

Цель: познакомить ребят (учеников 7 – 10 классов) с наиболее популярными способами стимулирования продаж (скидками, бонусными и дисконтными карточками). Формирование умений анализировать, делать выводы, развитие самообразовательной и коммуникативной компетентности, развитие навыков монологической и диалогической речи, воспитание активной жизненной позиции.

Место проведения: кабинет общественных дисциплин.

Оборудование: доска, проектор, демонстрационное оборудование, плакаты.

Участники: ученики 10 классов, обучающиеся по социально-экономическому профилю, ученики 9-х классов, планирующие обучение в данной профильной группе, а так же все интересующиеся данными вопросами ученики 7 – 10 классов.

Ребята, вы все ходите по магазинам, смотрите различную рекламу и часто видите вывески «акции», «скидки», «распродажи» и т.д. Кроме этого у ваших родителей имеются в кошельке или бумажники карточки скидок и бонусные карточки крупных магазинов, аптек, автозаправок и т. д. А вы задумывались над вопросом, действительно ли они помогают нам экономить деньги и зачем это нужно фирмам? Давайте, попробуем дать ответы на эти вопросы во время нашей дискуссии.

Поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что скидки и акции в магазинах действительно выгодны покупателям. Обоснуйте свою точку зрения.

А теперь, поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что скидки и акции в магазинах не способствуют экономии семейного бюджета. Обоснуйте свою точку зрения.

Как вы думаете, а зачем магазины, аптеки и другие предприятия сферы услуг проводят различные акции и предоставляют своим клиентам скидки?

А вы знаете, что бывает несколько видов скидок, и не все из них выгодны клиентам?

Выслушаем мнение специалистов по данному вопросу (Выступают ребята с заранее подготовленными докладами).

Вместе с экспертом «Комсомолка» разберемся, какие бывают скидки в магазинах, откуда они берутся и можно ли на самом деле на них сэкономить.

Разновидность первая: скидки на определенные товары.

Бывает, заходишь в гипермаркет - а там прямо у входа призывно выставлены ящики с шоколадом, йогуртами или стиральным порошком и красное слово «Акция!» над ними так и притягивает взор. Но почему продукты, которые еще вчера стоили больше, сегодня внезапно подешевели? В чем секрет?

Со стороны магазина причин для подобных акций может быть несколько. К примеру, он закупил новый товар, и теперь ему нужно увеличить скорость его обращения, чтобы разгрузить склады. Или же магазин работает с поставщиком на условиях отсрочки оплаты, однако товар продается в течение более длительного срока. В итоге магазин теряет деньги, а значит, ему снова нужно ускорить оборот. Другая ситуация - с сезонными товарами. Акции на них могут быть как в мертвое время, так и в пик сезона. В первом случае главная цель для магазина - минимизировать убытки. Совсем убрать товар с полок он не может, его ведь все равно покупают, а значит, нужно каким-то образом смягчить это падение. А во втором случае магазин просто старается продать еще больше товара. Это не только выручка и доход, но и возможность заключить с поставщиком более выгодный контракт.

Получается, если ценники на что-нибудь вдруг стали меньше, это не означает, что товар некачественный или с ним что-то не так - просто вы увидели его в удачное время. Хотя на срок годности продуктов лучше все же взглянуть. И, к слову, вы можете приблизительно рассчитать, сколько в магазине продлится акция на полюбившийся сок или конфеты.

Считается, что если покупатель несколько раз увидел товар и не купил его, то он им уже и не заинтересуется. Поэтому длительные акции для магазинов не эффективны. Как правило, в гипермаркетах, куда люди приходят раз в неделю на глобальную закупку, скидки на определенную группу товаров длятся в течение месяца. Если же это супермаркет или небольшой магазин у дома, где частота посещений - 2 - 3 раза в неделю, то скидки продлятся приблизительно две недели.

Разновидность вторая: скидки в определенное время.

В некоторых магазинах сэкономить можно, если ходить в них в определенное время. Где-то скидки бывают в последний час перед закрытием, где-то - по будним дням с 9.00 до 12.00...

Существует такое понятие - волнообразный спрос. То есть покупатели в магазин приходят неравномерно. К примеру, утром никого нет, потом наступает обеденный пик, затем - опять спад, вечером - снова пик. Но расходовать электричество и платить сотрудникам нужно вне зависимости от того, сколько человек пришло в магазин. Соответственно, если магазин четко осознает свои пиковые нагрузки и хочет повысить собственную эффективность, он осознанно идет на перераспределение спроса - например, объявляет скидки в непопулярное время, чтобы привлечь покупателей.

Так что и здесь никакого подвоха нет. Если у вас вдруг получается заскочить в магазин в скидочное время, сможете потратить там меньше.

Разновидность третья: скидка на покупку больше определенной суммы.

Такой вариант выгоден для тех, кому понадобилось за раз приобрести много всего, и не очень удобен для тех, кто не обладает силой воли. Ведь начать добирать ненужные вещи, чтобы достигнуть нужной для скидки суммы, легче легкого. А именно этого магазины и добиваются.

Подобные акции нацелены не на охотника за скидками, а на обычного покупателя, и делаются они для того, чтобы увеличить средний чек и повысить лояльность (приверженность) покупателя к этой торговой точке. Для магазина это выгодно с точки зрения заработка, потому что в таких случаях покупатель себя не сдерживает - он ведь знает, что его покупки обойдутся ему дешевле.

Разновидность четвертая: кросс-партнерские акции

Под этим хитроумным словосочетанием скрывается уже хорошо знакомый способ сэкономить. Такие акции частенько устраивают гипермаркеты: при каждой покупке на определенную сумму вам выдают какую-нибудь наклейку, а накопив нужное количество этих наклеек, вы сможете приобрести что-нибудь крупное (к примеру посуду) с приличной скидкой. Кросс-партнерскими такие акции называются потому, что в них на равных участвуют две стороны: сам магазин и производитель товара, на который в итоге покупателю и достанется скидка.

Эти акции интересны покупателям, потому что благодаря им у них появляется возможность купить дешевле качественный фирменный товар. Но они выгодны и для магазинов: покупатель, вовлеченный в своего рода игру, в итоге подсаживается на нее и вместо того, чтобы зайти в магазин возле дома или работы, отправится в тот, где проходит акция. К тому же в погоне за наклейками он может начать покупать больше, чем обычно.

Так что, пожалуй, лучше сразу определиться: а так ли уж вам нужна обещанная сковородка? Тем более за нее все равно придется заплатить - пусть и процентов на 20 меньше.

Разновидность пятая: дисконтные карты.

По сути, магазинам дисконтные карты нужны для создания базы данных. Они помогают изучать покупателей. В большинстве крупных магазинов дисконтные карты открывают доступ к чекам, позволяя увидеть, как часто в них попадают те или иные товары, и благодаря этому грамотно сформировать ассортимент. Лояльные покупатели всегда должны найти в магазине свой любимый товар! А дополнительно заработать - это уже вторая цель. Здесь на руку магазинам играют дисконтные программы с накопительной системой. Например, чем больше тратишь, тем больше скидка. Или же за каждую покупку начисляются баллы, которые потом можно потратить на что-то еще. Покупатель должен стремиться переходить на следующий уровень, а значит, покупать больше.

Однако на дисконтных картах можно сэкономить только тогда, когда скидка по ним составляет 10 – 15 %.

Разновидность шестая: сезонные распродажи.

О, этот волшебный миг: заходишь в магазин одежды - а там на все скидка 70%! Поспешим разочаровать модников. Это вовсе не скидки; именно столько вещи и должны были стоить изначально. Любые товары, где существует фактор сезонности и моды, находятся в зоне серьезного риска: если не распродать их в этом сезоне, в следующем их уже никто не купит. Все эти риски и закладываются в стоимость товара. Когда сезон подходит к концу, они убираются, и товар продается уже со стандартной торговой надбавкой, но анонсируется это как скидка. Подобные цены рассчитаны на тех, кто сознательно готов переплачивать в два раза за моду и новинку.

Не секрет, что в определенное время года на некоторые товары падает спрос, и они становятся намного дешевле, т.е. можно приобрести качественный товар по низкой цене. Таблица 1 подскажет, когда лучше всего делать некоторые виды покупок.

Таблица 1 – Наилучшее время для приобретения тех или иных товаров

Наименование товара (услуги) Когда покупать Дополнительная информация Кондиционеры октябрь Ремонтировать изделие намного дешевле зимой. Крупная бытовая техника январь, сентябрь Магазины снижают стоимость товара после крупных праздников или отпусков, когда у людей мало денег. Компьютеры август и декабрь Можно купить компьютеры дешевле благодаря скидкам перед 1 сентября и новогодним скидкам. Вещи Сразу после появления новой коллекции Устаревшие вещи награждаются скидками и уступают место новым Мебель январь и июль Новые модели поступают на продажу в феврале и августе, поэтому на старые делают скидки. Посуда из фарфора сентябрь и март В осеннее время снижается стоимость изделий на весеннюю тему, а в теплое время года – наоборот.

Таким образом, во многих случаях проводимые акции – это просто маркетинговый ход, который привлекает покупателя. Иногда продукты, продающиеся по акции, в другом магазине стоят дешевле без нее. Необходимо тщательно анализировать выгоду от покупки по акциям и распродажам.

Но, как правило, акции проводятся на одни и те же группы товаров с определенной периодичностью, вычислив которую можно существенно сэкономить. Здесь важно не поддаться искушению и приобретать только нужную продукцию и в разумном количестве. Еще один хороший вариант – промо-акции, во время которых по сниженным ценам реализуется обычно действительно качественный товар.

Ребята, существуют дисконтные карточки (карточки скидок) и бонусные карточки. Скажите, пожалуйста, чем они отличаются?

Дисконтные и бонусные карты мало чем отличаются друг от друга, просто одни работают «до», а другие — «после» покупки.

Дисконтные карты обычно выдаются при покупке товара на определенную сумму. Дисконтная карта дает право на скидку в этом, а иногда и не только в этом магазине.

Но иногда дисконтную карту предлагают купить — заплатить некую сумму и в дальнейшем получать скидку. Конечно, вряд ли имеет смысл покупать дисконтную карту свадебного салона (если вы не собираетесь в ближайшее время несколько раз вступать в брак), а вот скидка на покупки в расположенном рядом с домом супермаркете будет весьма кстати.

Тем не менее, прежде чем платить деньги за дисконтную карту, стоит внимательно изучить все условия предоставления скидок по этой дисконтной карте. Например, дисконтная карта может действовать только в течение года. Или скидка по дисконтной карте дается не на все товары, а только на самые дорогие. Или же дисконтная карта именная, и ею не сможет воспользоваться ваш друг или сосед. Иногда можно прочесть о том, что магазин в одностороннем порядке вправе изменить условия дисконтной программы. На практике это может обернуться тем, что, придя за очередной покупкой, клиент с удивлением узнает, что такие дисконтные карты здесь больше не работают. В этом случае вернуть деньги, заплаченные за дисконтную карту, практически невозможно.

Согласно опросам, половина россиян постоянно носит при себе дисконтные карты. Каждый пятый из нас готов отказаться от покупки, если забыл дома дисконтную карту на скидку. И число таких граждан увеличивается вдвое, если размер скидки по дисконтной карте более 10 %. Кроме того, 2/3 держателей дисконтных карт какой-либо компании становятся ее постоянными клиентами, если видят, что их скидка со временем растет.

Бонусная карта действует так: при каждой покупке вам начисляются бонусы или баллы, например, 10 % от потраченной суммы. А затем, когда бонусов накопится много, на них можно будет «купить» еще что-то из ассортимента этого магазина. Другой вариант бонусных карт: на бонусы предлагается выбрать товар из специального каталога. Например, купил холодильник за 20 тысяч рублей, получил 2 тысячи бонусов — хватило еще и на утюг. Или: накопил на бонусной карте 5 тысяч баллов — и выбрал из каталога в качестве приза махровое полотенце.

Специалисты по маркетингу считают, что накапливать бонусы для покупателя приятнее, чем получать скидки, так как, постоянно получая скидку по дисконтной карте, человек перестает верить в то, что товары в магазине на самом деле стоят именно столько, сколько написано на ценнике: иначе, откуда все время скидки?

Бонус — это некое дополнительное поощрение, которое покупатель воспринимает как щедрость торговой сети. А товар как стоил 1000 рублей, так и стоит.

Главная цель магазина, выдающего бонусные карты, — получить постоянного покупателя и заставить его потратить как можно больше денег. Вы можете просто не заметить, как, допустим, в этой сети немножко выросли цены, вы продолжаете ею пользоваться, хотя рядом есть дешевле. Если же подходить к накоплению бонусов разумно, сотрудничество с торговой точкой может быть взаимно выгодным и приятным.

Сегодня бонусными программами заинтересовались и банки.

Таким образом, дисконтные карты выпускаются многими торговыми сетями и действительно помогают сэкономить от 3 до 7 % от стоимости покупки. Но не стоит путать дисконтную программу с бонусной, которая предполагает накопление баллов за покупки и на самом деле стимулирует тратить еще больше. Но, о плюсах и минусах дисконтных карт вам расскажет памятка покупателю, представленная в таблице 2.

Таблица 2 - Памятка покупателю «Плюсы и минусы дисконтных карт»

Плюсы Минусы 1) Скидка - самый важный и весомый аргумент. Обычно они составляют 5 % - 10 %. 1) Иллюзия скидки. Ни один магазин не будет работать себе в убыток. И размер скидки уже заранее вложен в цену товара. Но человек будет думать, что он сэкономил. 2) Заполняя анкету и оплачивая карточку, в некоторых случаях вы автоматически вступаете в «дисконтный клуб» и становитесь полноправным участником проводимых компанией специальных акций, лотерей, распродаж и т. д. 2) Отдавая такую карту нам в руки, магазин пытается привязать нас к себе. Так же тем самым старается удержать постоянных клиентов и призвать новых. 3) Если у магазина есть розничная сеть, то его дисконтные карты действительны во всех торговых точках, во всех городах. 3) На распродажах карточки недействительны. 4) Чтобы получить дисконтную карту нужно отдать за нее деньги или набрать товара на определенную сумму 4) Большинство дисконтных карт - бессрочны. И они не требуют дополнительно вносить деньги. 5) Отдавая анкету со своими данными в магазин, нет стопроцентной гарантии, что ваши данные не попадут в руки «левым дядям». Не стоит удивляться, если ваш электронный адрес будет периодически заваливаться спамом. 5) Если карточка не именная, то пользоваться ею могут все ваши друзья и знакомые. 6) Будьте внимательны, совершая покупку. На ценнике могут быть указаны две цены: для владельцев дисконтных карт и для тех, у кого их нет. И зачастую льготная цена пишется гораздо более крупным шрифтом. Рассчитано это на невнимательность покупателя. За счет этого магазины зарабатывают некоторую сумму.

А самым любознательным и увлеченным предлагаем на примере разобрать, что такое скидки с точки зрения предпринимателя – убыток или дополнительная прибыль.

Каждая кампания при определении скидок имеет «точку решения», т.е. то минимальное количество посетителей, которое необходимо, чтобы оправдать сокращение прибыли при предоставлении ценовой скидки. При определении этого количества необходимых клиентов используются различные способы.

Сначала нужно определить уровень возврата от каждой конкретной промоушн акции, т.е. то количество людей, которое придет с купоном, объявляющим о скидке, и «возвратит» его. Этот уровень будет помимо прочего определяться способом, которым распространялись скидочные купоны (методом почтовой рассылки, в газете, в купонном буклете, который гость получил в ресторане, и. т.д.), и, конечно, уровнем предоставляемой скидки. Формула «купил один – второй бесплатно», как показывает опыт, работает лучше, чем «купил один – второй получил за полцены».

Предположим, что используется формула «купил один – второй получил за полцены» и что уровень возврата составляет 10 % (то есть 10 процентов из распространенных купонов вернулись в ресторан) 0,10 х 0,50 + 0,90 х 1,00 = 0,95. Это означает, что 10 процентов посетителей получают 50-процентную скидку и 90 процентов платят полную цену. Если продажи до скидки составляли 1000 долларов на 100 человек – средний чек составлял 10 долларов на человека. При указанных скидках будет получено только 950 долларов. Если стоимость еды (то есть расходы, непосредственно связанные с приготовлением – стоимость продуктов и т.д.) составляет обычные 38 %, то при полученных 950 долларах она увеличится до 40 % (380 долларов / 950). Если общие расходы (ОР), которые определяются как сумма фиксированных и меняющихся расходов, до скидок составляли 54 %, то после предоставления скидок они возросли до 56 %. Так как продажи не возросли, то и процент, который составляют фиксированные расходы, не уменьшился. Т.о., можно определить то увеличение продаж, которое сделает скидочную программу прибыльной. Формула расчета: 1 / (1 - ОР) х %, где % - процентное увеличение общих расходов. Т.е. расчет увеличений продаж, которое должно покрыть 2-процентное увеличение общих расходов, определяется по формуле 1 / (1 – 0,56) х 2 = 1 / 0,44. х 2 = 4,545 % что равно 45,45 доллара. 1000 долларов + 45,45 доллара = 1045,45 долларов. Т.е. для того, чтобы оправдать 2-процентное увеличение общих расходов нужно увеличить продажи на 4,54 % (на 2 процента будут снижены фиксированные расходы). Для того чтобы определить количество посещений, которые оправдают 2-процентное увеличение общих расходов, нужно разделить новые продажи на средний чек с учетом скидки: 1045,5 / 9,50 = 110 посещений. Т.е. для того, чтобы оправдать уменьшение суммы продаж, вызванное скидкой, необходимо привлечь 10 дополнительных клиентов. Поэтому надо помнить, что, даже обслужив 110 клиентов (при разработанной скидке), вы не показываете лучших результатов, чем со 100 клиентами, которые обслуживались по регулярным ценам.

Вывод: теперь на основе полученной информации, каждый из вас решит выгодны ли скидки и акции в магазинах, ресторанах или нет..